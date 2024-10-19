Ремонт надземного перехода через Ленинградское шоссе начался в Химках
Ремонт надземного перехода через Ленинградское шоссе близ остановки «Монумент» начался в Химках. Специалисты уже разбирают непригодную лестницу, чтобы установить новую и надежную.
Строители обновят металлические конструкции и нанесут свежую краску. Также в планах привести в порядок прилегающие территории. Ремонт будет завершен до конца ноября.
Напомним, что рабочие также трудятся над новым обликом надземного перехода у торгового центра «Лига». Специалисты положат новую плитку из керамогранита и освежат краску на всех поверхностях.
Напомним, что ремонтные работы начались по многочисленным просьбам жителей Химок.
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