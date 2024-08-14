Ремонт начался в терапевтическом корпусе Дмитровской больницы

Зданию более 30 лет. Последний раз ремонт здесь проводился в 2009 году. Теперь его обновят благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья».

Рабочие уже демонтировали плитку в коридорах и процедурных на 5-м этаже корпуса. Сейчас идет замена коммуникаций в санузлах.

«Выделена целевая субсидия в размере 49 миллионов рублей. Сейчас мы приступили к ремонтным работам. Будет обеспечена более комфортная доступная среда для маломобильных граждан, будет проведен ремонт фонда», — рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

В здании, помимо терапевтического, располагается кожное и реабилитационное отделения. Последнее было открыто в прошлом году и занимает три этажа здания. Здесь проходят восстановление пациенты после инсульта и с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

«Дополнительно обустроим большой зал лечебной физкультуры, в рамках которого будут проводиться реабилитационные мероприятия», — отметил Авакян.