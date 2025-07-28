Ремонт начальной школы № 30 в Электроуглях завершат до 31 июля

Обновление начальной школы № 30 в Электроуглях близится к завершению, что сулит учащимся современные условия для обучения. Председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков и его команда проконтролировали ход капитального ремонта образовательного учреждения.

В обновленном здании планируется создание 14 современных классов, которые будут оборудованы новой мебелью и электронными досками. Это значительно повысит комфорт и качество учебного процесса, что способствует всестороннему развитию детей.

Согласно графику, работы должны быть закончены до 31 июля, и уже 1 сентября школа вновь откроет свои двери для учеников и педагогов. На прилегающей территории завершено обустройство футбольного поля, что обеспечит школьникам возможность заниматься спортом на качественной площадке.

«Общественная палата продолжает осуществлять контроль за ходом ремонтных работ, чтобы обеспечить их своевременное и качественное выполнение», — отметил Александр Щербаков.