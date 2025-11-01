Ремонт набережной озера Сенеж проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске провели контроль за благоустройством территории на набережной озера Сенеж в микрорайоне Тимоново. Основная цель проекта — создание современной и удобной зоны для отдыха, прогулок и досуга.

Этот важный этап реконструкции охватывает приблизительно три гектара. Обновляемый участок простирается от пешеходного поста до пожарной станции, включая седьмой Прибрежный переулок, расположенный рядом с домом отдыха «Сенеж». Проверку выполнения работ провели заместители главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева и Едуард Машковцев. Их сопровождал представитель подрядной организации.

На данный момент специалисты активно занимаются монтажом основания для пешеходной дорожки, обустройством лестничного подъема и специального пандуса, обеспечивающего доступность для маломобильных групп населения. На основном пешеходном маршруте протяженностью 1,5 километра уже смонтирован каркас на винтовых металлических сваях и уложено решетчатое покрытие. По планам, на набережной появится новый спуск к водоему, зоны для прогулок и пляжного отдыха.

В ближайшем будущем запланирована установка современного уличного освещения и систем видеонаблюдения, а также оборудование территории комфортными скамейками и урнами.