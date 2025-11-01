Ремонт набережной озера Сенеж проверили в Солнечногорске
В Солнечногорске провели контроль за благоустройством территории на набережной озера Сенеж в микрорайоне Тимоново. Основная цель проекта — создание современной и удобной зоны для отдыха, прогулок и досуга.
Этот важный этап реконструкции охватывает приблизительно три гектара. Обновляемый участок простирается от пешеходного поста до пожарной станции, включая седьмой Прибрежный переулок, расположенный рядом с домом отдыха «Сенеж». Проверку выполнения работ провели заместители главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева и Едуард Машковцев. Их сопровождал представитель подрядной организации.
На данный момент специалисты активно занимаются монтажом основания для пешеходной дорожки, обустройством лестничного подъема и специального пандуса, обеспечивающего доступность для маломобильных групп населения. На основном пешеходном маршруте протяженностью 1,5 километра уже смонтирован каркас на винтовых металлических сваях и уложено решетчатое покрытие. По планам, на набережной появится новый спуск к водоему, зоны для прогулок и пляжного отдыха.
В ближайшем будущем запланирована установка современного уличного освещения и систем видеонаблюдения, а также оборудование территории комфортными скамейками и урнами.
«По контракту работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года. Мы посмотрели, что уже сейчас выполнено, какой объем остался. Представитель подрядчика нам рассказал, что дополнительно привлекут рабочую силу, чтобы завершить работы в срок, и бригаду для установки освещения», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.
Проект реализуется в рамках областной государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».