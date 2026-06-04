Ремонт на улице Толмачева в Ивантеевке завершат до конца июня

Уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова проверила ход работ. Дорожное полотно уже обновили, в ближайшее время заменят бордюры, демонтируют брусчатку и заасфальтируют тротуары и парковки.

После зимы улица была похожа на полосу препятствий: глубокие ямы, выбоины и провалы. Локальный ремонт не спас бы ситуацию. Пешеходам приходилось лавировать между неровностями даже на переходах, а водителям — быть начеку каждую секунду.

Сейчас, по состоянию на 4 июня, дорожное полотно уже обновлено. В планах — замена бортового камня, демонтаж брусчатки и асфальтирование, обновление тротуаров и парковок, нанесение четкой разметки, установка ограждений и укрепление обочин. По просьбе жителей появится еще одна остановка, а старые павильоны заменят на современные.

Ремонт улицы Толмачева — лишь начало масштабной программы модернизации дорог в округе. В 2026 году приведут в порядок 11 участков в Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске, Софрино и Черкизово. Общая протяженность обновленных трасс составит 6,44 километра, площадь нового покрытия достигнет почти 76 тысяч квадратных метров.