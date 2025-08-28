Ремонт на сетях водоснабжения проведут в 5 округах Подмосковья 28 августа

Мособлводоканал проводит плановый ремонт Восточной системы водоснабжения. Из-за этого 28 августа с 12:00 до 22:00 возможно ухудшение качества подачи ресурса в пяти округах, сообщили в Министерстве ЖКХ МО.

Работы затронут Лосино-Петровский и Богородский округ, Электросталь, Щелково, а также микрорайон Железнодорожный в Балашихе. В квартирах допустимо снижение напора воды и присутствие мутности.

Жителей Подмосковья призвали отнестись неудобствам из-за ремонта с пониманием, а по возникшим вопросам обращаться в диспетчерскую службу по номеру +7(496)425-79-13.