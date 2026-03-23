Ремонт музыкальной школы в Коломне идет с опережением графика

В музыкальной школе имени Алябьева в Коломне активно ведутся ремонтные работы, которые продвигаются быстрее запланированных сроков. На данный момент основные черновые процессы завершены, и строители приступили к финальной отделке помещений.

На объекте трудятся 12 человек. Подрядчик закончил устройство подсистемы и монтаж гипсокартонных листов. В помещениях начали устанавливать СМЛ-панели, которые станут финишным слоем стен. Также завершены работы по устройству чернового пола, в коридоре уже уложена плитка. В здании заменили все окна и проложили системы водоснабжения, канализации и отопления.

Особое внимание уделяется кабинетам для занятий музыкой. В трех помещениях стены покроют специальным шумопоглощающим слоем, чтобы снизить уровень шума во время занятий на ударных инструментах. Актовый зал полностью оснастят оборудованием.

На территории вокруг здания проведут минимальное благоустройство: восстановят пожарный проезд и выполнят озеленение. По словам подрядчика, объект небольшой, поэтому работы идут быстрее графика. Контракт рассчитан до сентября, однако завершить ремонт планируют раньше — в конце июня или в начале июля.

В рамках проекта обновят и оснащение школы. В классах появятся новая мебель, интерактивные доски, проекторы, компьютеры и ноутбуки.