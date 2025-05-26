Ремонт муниципальных дорог завершили в Зарайске

В округе завершились основные этапы ремонта дорожного полотна на участке улицы Ленинской, расположенном между улицами Октябрьская и Мерецкова. В рамках работ уложили новое асфальтовое покрытие, а также устранили все неровности и дефекты.

Этот отрезок стал уже третьим по счету участком улицы Ленинской, подвергшимся обновлению. В 2024 году были отремонтированы два других участка транспортной магистрали.

«Обычный ремонт предполагает снятие старого асфальта и укладку нового. Помимо улицы Ленинской в городе схожим образом отремонтировали и, частично, улицу Каменева. Основные работы на ней закончили 22 мая», — сообщил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Также он добавил, что после полного завершения всех ремонтных работ улица Ленинская станет надежной транспортной артерией, полностью отвечающей современным стандартам качества дорожного строительства.