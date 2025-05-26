Ремонт муниципальных дорог завершили в Зарайске

Фото: Медиасток.рф

В округе завершились основные этапы ремонта дорожного полотна на участке улицы Ленинской, расположенном между улицами Октябрьская и Мерецкова. В рамках работ уложили новое асфальтовое покрытие, а также устранили все неровности и дефекты.

Этот отрезок стал уже третьим по счету участком улицы Ленинской, подвергшимся обновлению. В 2024 году были отремонтированы два других участка транспортной магистрали.

«Обычный ремонт предполагает снятие старого асфальта и укладку нового. Помимо улицы Ленинской в городе схожим образом отремонтировали и, частично, улицу Каменева. Основные работы на ней закончили 22 мая», — сообщил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Также он добавил, что после полного завершения всех ремонтных работ улица Ленинская станет надежной транспортной артерией, полностью отвечающей современным стандартам качества дорожного строительства.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте