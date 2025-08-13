Ремонт муниципальных дорог завершили в Истре

Около 3,3 километра нового асфальта уложили в муниципальном округе Истра. Всего в этом году планируют отремонтировать 65 участков автомобильных дорог.

Дорожное полотно обновили на улицах Центральная, Шоссейная, 2-я Первомайская, Щеголева, Ленина, Рабочая и на Безымянном проезде. Также завершился ремонт участка Волоколамского шоссе, проходящего через центр Истры, улиц Босова и Юбилейной. Все работы на муниципальных дорогах подошли к концу, а теперь приступили к региональным.

Обновят полотно на улицах Ногина, Железнодорожной и Гражданской в Дедовске и автомобильные дороги: Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково; Истра — Вельяминово — Давыдовское; Волоколамское шоссе — д/о «Снегири», ЦКАД — деревня Духанино.

В общей сложности в текущем году на территории муниципального округа Истра будет обновлено более 60 километров дорожного покрытия.