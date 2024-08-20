Ремонт муниципальных дорог в Дмитрове выполнили на 90% в этом году

Более восьми километров муниципальных дорог отремонтируют в Дмитровском округе в этом году. Сейчас завершили 90% работ.

До конца года в Дмитрове обновят 14 участков муниципальных дорог. На них нанесут разметку, установят дорожные знаки и противоскоростные валы.

«Дмитровский городской округ традиционно занимает одну из лидирующих позиций в Подмосковье по объему ремонта дорог. Особое внимание уделяем сельским населенным пунктам. Важно, что формировать программу по ремонту нам помогают и жители благодаря голосованию на портале „Добродел“ — в этом сезоне в муниципалитете отремонтируем шесть участков», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Параллельно идет ремонт пяти региональных дорог. Специалисты «Мосавтодора» обновили почти 14 километров покрытия на четырех участках. Это дорога от поселка дома отдыха «Горки» до Рогачевского шоссе, от села Орудьево до трассы А-108, от остановки «Ильино» до деревни Саввино, а также подъезд к деревне Ивановское. За последний объект жители голосовали на «Доброделе».

Кроме того, в 2024 году обновят четыре километра федеральной дороги А-104 — Москва — Дмитров — Дубна. Полный перечень есть на сайте администрации.

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