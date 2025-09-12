Ремонт муниципальных дорог досрочно завершили в Дмитровском округе

В муниципалитете в полном соответствии с установленными сроками отремонтировали 40 участков автомобильных дорог муниципального значения общей протяженностью 21 километр. На дорогах регионального значения, проходящих по территории округа, работы продолжаются.

Кроме того, по инициативе временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, дополнительно привели в порядок счет средств муниципального бюджета еще семь участков общей протяженностью 2,57 километра. Работы провели в Ревякинском переулке и на Чекистской улице в Дмитрове, в микрорайоне Левобережье в Яхроме, деревнях Савельево и Зверково, а также на дороге ММК — Кузяево.

Укладку асфальтобетонного покрытия завершили на 14 участках дорог регионального значения. Их общая протяженность составила 23,328 километра. На федеральной трассе привели в порядок 3 километра участка от Икши до Деденева.

Михаил Шувалов отметил, что проведенные работы являются частью системной политики, направленной на комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дмитровского округа, повышение безопасности дорожного движения и комфорта жителей. «Для нас было принципиально важным не просто выполнить поставленный план, но и пойти навстречу жителям, годами сталкивавшимся с трудностями из-за неудовлетворительного состояния дорог», — сказал Михаил Шувалов.