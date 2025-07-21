Ремонт муниципальных автодорог в Солнечногорске выполнили на 83%

Ремонт муниципальных автомобильных дорог в Солнечногорске идет с опережением графика. На данный момент подрядная организация выполнила 83% запланированных работ, обеспечив обновление дорожного покрытия на 44 участках. В 2025 году планируется отремонтировать 53 муниципальные дороги на территории округа, общая длина которых составляет около 30 километров.

В настоящий момент ремонт ведется в деревне Берсеневка, где до начала работ дорога представляла собой грунтовое покрытие. Там подрядчик формирует щебеночное основание и с помощью специальной техники утрамбовывает асфальтобетонную крошку. Качество выполняемых работ будет проверено специалистами ГАУ Московской области «Лабрадор», с которым заключен соответствующий муниципальный контракт.

«Оставшиеся девять дорог планируем завершить до конца июля. Идем с опережением графика. Особое внимание мы уделяем качеству проделанных работ. После завершения каждой реконструкции приезжает специальная лабораторно-исследовательская группа. Она проверяет качество покрытия, толщину и другие параметры. Если есть замечания, то дорога отправляется на доработку. Мы не примем ее, пока подрядчик не устранит все недочеты», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Помимо муниципальных дорог, в этом году в Солнечногорске также ремонтируют 7 региональных автодорог общей протяженностью 23,5 километра, а также обустраивают 5 тротуаров вдоль дорог общего пользования.