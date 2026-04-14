Ремонт мостов через реку Сторожка в Звенигороде продолжается

В Звенигороде не прекращается ремонт мостовых переходов через реку Сторожка, ведущих к деревне Дютьково. Работы ведутся на двух сооружениях длиной более 37 метров каждое. Мосты, построенные в 1982 году, ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Начальник участка Анатолий Куропатов сообщил, что на мосту меняют пролетное строение и опоры. Сейчас возводят опоры, шкафные стены и открылки, готовятся менять балки. На объекте работают 20 человек и две единицы техники.

На одном из мостов специалисты бетонируют открылки, шкафные стенки и бетонный упор. На другом — делают опалубку для таких же работ и бетонируют подферменники.

Затем здесь смонтируют балки пролетного строения, сделают новое мостовое полотно и поставят ограждения. На время работ на переходах организовали реверсивное движение, чтобы обеспечить жителям удобство. Приступить ко второй половине ремонта и запустить машины по уже обновленной части планируют во втором квартале 2026 года.