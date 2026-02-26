Ремонт моста в Усть-Пристани завершат в Дмитровском округе в мае 2026 года

Реконструкция моста в деревне Усть-Пристань подходит к завершению. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и под контролем специалистов Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Местные жители были обеспокоены тем, что в последние годы движение по транспортному сооружению являлось небезопасным. Построенный в 1964 году мост давно нуждался в ремонте.

Длина сооружения составляет почти 50 метров. В ходе реконструкции специалисты установили на месте старого транспортного перехода на трассе Рогачево — Нижнево новые бетонные плиты, опоры и ростверки ригелей. Завершена укладка дорожного полотна. Проезд по мостовому переходу через реку Яхрома теперь двухсторонний.

Сейчас рабочие возводят по обеим сторонам мост пешеходные лестницы и штукатурят опоры для защиты от влажности и коррозии. После этого начнутся работы по укреплению конструкции объекта, водоотведению и благоустройству.

Завершение капремонта запланировано на май 2026 года.