Ремонт моста через реку Осетрик в Зарайске близится к завершению

Ремонт моста через реку Осетрик в городе Зарайск подходит к концу для первой половины конструкции. Специалисты отмечают, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком, и в скором времени автовладельцы смогут наблюдать значительные изменения.

На данный момент основные черновые работы на одной половине моста практически завершены. Строители закончили все ключевые бетонные работы и установили цоколи — специальные основания для будущих перегородок. После их монтажа можно будет приступить к укладке свежего асфальта на этой стороне.

Затем движение транспорта переключат на только что отремонтированную половину моста, чтобы начать преобразования на второй его части.

Ожидается, что в августе мост через Осетрик будет полностью обновлен. Ремонт не ограничился лишь устранением дефектов — конструкцию сделали шире, что должно повысить удобство и пропускную способность.