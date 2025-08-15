Ремонт Москворецкой гимназии в Воскресенске завершат в 2025 году

Депутаты и представителями Общественной палаты проверил ход капитального ремонта МОУ «Москворецкая гимназия» и пообщался с подрядчиками. Сейчас в учебном заведении идет монтаж электрооборудования, укладка плитки, установка дверей, фасадные работы, а также монтаж каркаса подвесного потолка и шпатлевка спортзала и лестничных пролетов.
На улице идет работа над освещением, прокладывают подстилающие слои из щебня и занимаются укладкой геотекстиля. Завершить работы планируется в этом году.
«Мы стремимся создать максимально комфортные и современные условия для обучения и развития детей. В ходе проверки я убедился, что работы ведутся в соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых норм и стандартов. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов и технологий. Я уверен, что конечный результат — современная и комфортная гимназия — оправдает все ожидания. Мы будем и дальше тщательно контролировать ход ремонта и оперативно реагировать на любые возникающие вопросы. Важно, чтобы каждый ученик и каждый учитель имели возможность учиться и работать в достойных условиях. Это наша общая задача и приоритет», — прокомментировал депутат Андрей Баранов.
