Ремонт Москворецкой гимназии в Воскресенске завершат к сентябрю

Завершаются работы по капитальному ремонту здания Москворецкой гимназии в Воскресенске. Реконструкция образовательного учреждения площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров проводится в рамках государственной программы и подошла к финишной стадии.

По словам представителя подрядчика «Союз Автодор» Дениса Тяпугина, готовность объекта составляет примерно 95%. В помещение уже доставлена мебель — парты и учебные кресла.

Активно ведутся внешние работы: облицовка фасада современными фиброцементными панелями выполнена на 80%, одновременно начато благоустройство территории и укладка асфальта.

Для того чтобы успеть к 1 сентября, на объекте задействованы значительные силы и техника: ежедневно трудятся около 200 рабочих, в ночные смены привлекаются порядка 40 человек. На площадке работают тракторы, краны, манипуляторы и грузовики.