Ремонт многоквартирных домов стартовал в Подмосковье

Управляющие компании красят перила в подъездах, проводят локальную укладку мягкой кровли и обрабатывают межпанельные швы. Эти элементы быстро изнашиваются и теряют первоначальный вид.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья сообщили, что в Лобне на Деповской улице уже отремонтировали кровлю у дома № 5, на улице Мирной восстановили обшивку балкона дома № 34.

В Электростали провели ремонт мест общего пользования в одном из подъездов на улице Тевосяна. В Ногинске заменили напольную плитку в тамбуре подъезда на улице Декабристов.

В ведомстве напоминают, по вопросам ремонта мест общего пользования следует обращаться в управляющую компанию. Она обязана взять заявку в работу.

В случае, если организация не выполнит свои обязательства, можно сообщить в территориальные отделы министерства.