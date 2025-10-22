Ремонт МФЦ завершат в Лыткарине 1 ноября

Жители округа ждут открытия обновленного здания многофункционального центра. Капитальный ремонт в здании МФЦ близится к завершению, и уже к 1 ноября посетители смогут оценить преимущества обновленного сервиса.

По словам представителя подрядчика, основная цель реконструкции — сделать помещения МФЦ более современными, функциональными и максимально удобными для посетителей. На сегодняшний день специалисты выполняют финальные отделочные работы. Ведется электромонтаж, устанавливаются розетки и энергосберегающее освещение. В санитарной зоне уже уложена плитка, и рабочие занимаются монтажом электрики и установкой декоративных элементов.

Ранее специалисты завершили установку внутренних перегородок, разделив пространство на функциональные зоны. Следующим этапом станет демонтаж временной фальшстены, которая использовалась в процессе ремонта. После этого в помещениях установят новую мебель, кресла для посетителей и рабочие места для сотрудников.