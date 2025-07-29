Ремонт лицея № 3 в Домодедове завершат к сентябрю

В лицее № 3 на улице Коломийца в городском округе Домодедово продолжается масштабный капитальный ремонт, который ведется в активном темпе. На объекте работают 87 специалистов, а администрация осуществляет ежедневный контроль за ходом работ.

Глава округа Евгения Хрусталева прокомментировала ситуацию, отметив, что родители могут не беспокоиться.

«Понимаю обеспокоенность родителей: звучат опасения, успеем ли к началу учебного года. Отвечаю: успеем. Контроль жесткий, а темп работ высокий», — подчеркнула Хрусталева.

В настоящее время на территории лицея активно проводится благоустройство — устанавливаются бордюры и высаживаются газоны. Фасадные работы близятся к завершению, завершаются монтажные работы слаботочных систем.

Внутри здания собирается мебель для классов, устанавливается сантехника, а в актовом зале укладывают новые полы. Обновление наружного освещения уже полностью выполнено.

Все этапы ремонта тщательно скоординированы, чтобы школа смогла распахнуть двери для учеников 1 сентября.