Строительная готовность лицея № 1 в Солнечногорске достигла 60%

Строительная готовность лицея № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске составляет почти 60%. Капремонт стартовал в начале 2024 года, обновленное учреждение откроют осенью.

Сейчас на объекте специалисты монтируют кровлю и фасад здания, устанавливают окна, занимаются чистовой отделкой. На объекте трудятся 30 человек.

«В рамках проекта подрядчик обновит почти три тысячи квадратных метров образовательного учреждения. В лицее полностью заменят крышу, инженерные коммуникации, фасад, окна, а также отремонтируют и оснастят новой мебелью учебные классы. Пищеблок тоже расширят», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Завершить капитальный ремонт в образовательном учреждении планируют до 1 сентября 2024 года, чтобы местные школьники начали учебный год в комфортных условиях.

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