Ремонт линий освещения провели на региональных дорогах Подмосковья

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонтные работы на 15 линиях освещения, расположенных вдоль региональных дорог в восьми городских и муниципальных округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Подольске восстановили две линии освещения: на улице Школьной в микрорайоне Климовск и на улице Объездная Дорога в поселке Железнодорожный. В городском округе Люберцы дорожники починили три линии — на 1-м километре Быковского шоссе, на улице Ленина в городе Дзержинский и на Островецком шоссе в деревне Островцы.

В Серпухове после ремонтных работ заработали две линии освещения: на улице Ленина в поселке Большевик и на улице имени А. И. Калинина в селе Липицы. В черте города Фрязино освещение починили на трех дорогах: улице Полевой, Московской и проспекте Мира.

Также восстановили линии освещения на улице Линейной в микрорайоне Купавна города Балашиха, улице Бронницкой в городе Егорьевск, улице Горького в городе Ступино и на 58-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово.

В ведомстве отметили, что освещение повышает безопасность всех участников движения, поэтому специалисты Мосавтодора регулярно проверяют состояние элементов инфраструктуры и проводят их ремонт.

