Ремонт культурно-досугового центра «Квант» завершили в Электроуглях

Культурно-досуговый центр «Квант» в Электроуглях обновлен и готов к встрече с посетителями. В ходе ежегодного отчета перед жителями глава Богородского округа Игорь Сухин подчеркнул важность поддержки культурных учреждений.

В минувшем году на ремонт 14 домов культуры было выделено 51 миллион рублей. В этом году усилия по обновлению продолжаются, и «Квант» стал ярким примером. Депутат Московской областной думы Марк Черемисов вместе с директором Ниной Кареевой ознакомился с результатами работ. Осмотр касался как обновленных кабинетов, так и входной группы.

Теперь входная зона центра выглядит современно и функционально, что создает положительное первое впечатление. Большое внимание уделено безопасности: установлены удобные поручни и противоскользящее покрытие. Депутат отметил, что светлые стены кабинетов способствуют приятной атмосфере для мероприятий и встреч.

Также обсудили размещение бюста Героя Советского Союза Александра Колдунова в Центре образования № 30. Культурно-досуговый центр «Квант» предлагает разнообразные мероприятия для всех возрастов, позволяя каждому найти занятие по интересам.