Ремонт крыши завершился в доме № 5/15 на Советской улице в Солнечногорске

Реконструкция двускатной кровли дома № 5/15 по улице Советская в Солнечногорске полностью завершена. Ремонт проводили специалисты подрядной организации ООО «Лидер-Строй». Всего текущем году обновят кровлю в 32 домах городского округа.

В Солнечногорске продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Кроме крыши в доме № 5/15 по улице Советская отремонтировали и утеплили помещение чердака, заменили стропильную конструкцию и элементы наружного водостока. Также пропитали древесные конструкции огнебиозащитным составом.

«Площадь работ на объекте составила порядка одной тысячи квадратных метров. Отмечу, что в рамках текущей краткосрочной программы, в доме будет также выполнен капитальный ремонт фасада», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В этом году планируют отремонтировать 87 жилых домов Солнечногорска. Крыши обновят в 32 из них. Ознакомиться с программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.

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