Ремонт крыши начали в доме на улице Климова в Ногинске

В Ногинске на улице Климова, 39 начался капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома. Специалисты демонтируют старое покрытие и монтируют новую стропильную систему.

На данный момент готово 15% конструкций. Рабочие приступили к устройству парогидроизоляционной пленки, которая обеспечит защиту от влаги и конденсата. Общая площадь кровли, подлежащей замене, составляет чуть более 1 120 квадратных метров.

В рамках капремонта также запланированы: ремонт выходов на крышу, вентиляционных шахт, замена слуховых окон и фановых труб, обновление системы наружного водостока, установка нового ограждения и снегозадержателей, утепление чердачного перекрытия.

Комплексный подход позволит не только устранить текущие дефекты, но и значительно продлить срок службы крыши, повысить комфорт и безопасность проживания в доме.