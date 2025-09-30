Ремонт крыши многоквартирного дома завершат в Звенигороде к 15 октября

Обновление фальцевой кровли на доме № 17 по улице Комарова в Звенигороде вышло на финишную прямую. Завершение всех работ Фонд капитального ремонта Московской области планирует на 15 октября.

Подрядчик вышел на объект в конце августа и за это время проделал немало работы — уже снято 70% старого покрытия, прямо сейчас идет монтаж обрешетки, пароизоляции и новых кровельных листов.

Отметим, что всего в 2025 году в Звенигороде обновят крыши семи многоквартирных домов — это здания со сложной конфигурацией кровли и мансардами, поэтому работа требует высокой квалификации и точного соблюдения сроков.

Качество модернизации регулярно отслеживает управляющая компания «Одинцовская теплосеть». Жалоб от жителей за все это время не поступало, протечек и аварий не наблюдалось, подрядчик работает в графике.