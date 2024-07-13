Ремонт крыши дома в поселке Дома отдыха «Владимира Ильича» завершили

Плоскую крышу дома № 15 в поселке дома отдыха «Владимира Ильича» в Солнечногорске полностью отремонтировали. Реконструкцию провела компания «Лидер-Строй».
Подрядчик выполнил все работы по проектно-сметной документации. Смета прошла госэкспертизу в «Мособлгосэспертиза».
«На территории Солнечногорска продолжаем реализовывать региональную программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Все кровельные работы у нас контролируются Фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности», — прокомментировал заместитель главы округа Солнечногорск Алексей Синелобов.
Программу реконструкции многоквартирных домов Московской области можно увидеть на интерактивной карте Фонда капремонта.