Ремонт крыши дома № 2 начался в поселке ПМК-6

Работы по ремонту жилых домов продолжаются в городском округе Зарайск. Специалисты приступили к капитальному ремонту кровли дома в поселке ПМК-6.

Старую кровлю на здании заменят на новое фальцевое покрытие асфальтового цвета. Такой материал отличается долговечностью, прочностью и высокой устойчивостью к ветру, осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Также будет восстановлена теплоизоляция инженерных конструкций и утеплитель. В рамках работ приведут в порядок систему вентиляции чердачного помещения, люки и двери. Окончание ремонта запланировано на декабрь 2024 года.

В городском округе в текущем году в программу по капитальному ремонту включены 43 дома. В них ремонтируют фасады, кровли и инженерные сети. На работы выделено около 380 миллионов рублей из бюджета Московской области.

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