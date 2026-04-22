Ремонт крыши дома № 6 в Новолотошине завершат до 30 июня

Представители администрации муниципального округа Лотошино встретились с жильцами дома № 6 в Новолотошино. Темой обсуждения стал ремонт кровли, из-за состояния которой часть квартир пострадала от протечек.

Из-за недобросовестной работы предыдущей подрядной организации сроки капитального ремонта были нарушены, что привело к залитию нескольких квартир. После того, как субпорядчика сменили, новая бригада оперативно провела противоаварийные работы. На прошлой неделе специалисты заменили стропила и закрыли крышу временным брезентом для защиты от дождей.

Руководство округа утвердило график выполнения работ: до 30 июня крышу полностью обновят, сделав ее четырехскатной и более надежной. Все собственники пострадавших от протечек квартир получат компенсации. Аналогичные меры будут приняты и в доме № 25, где также устраняют последствия зимних снегопадов.