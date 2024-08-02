Ремонт крыши дома № 19 на улице Куйбышева в Солнечногорске завершится к осени

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Ремонт крыши дома № 19 на улице Куйбышева завершается в Солнечногорске. Работы стартовали в первом квартале 2024 года. В их рамках на объекте обновили стропильную систему, нанесли огнебиозащиту на деревянные конструкции, а также выполнили монтаж нового покрытия из металлочерепицы.

Сейчас специалисты Фонда капитального ремонта Московской области проводят утепление чердака. По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, капремонт проводят с применением современных технологий и материалов. Все это гарантирует надежность и долговечность конструкций.

Напомним, капремонт проводят по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. С информацией о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно ознакомиться на сайте.

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