Ремонт крыш 20 многоквартирных домов начали в Серпухове

В Серпухове начались работы по обновлению кровельного фонда муниципалитета. В план на текущий сезон включено 20 многоквартирных домов.

Перечень объектов сформирован на основе технического состояния крыш и поступивших обращений граждан. Работы ведутся на кровлях обоих типов — скатных и плоских.

Скатные крыши ремонтируют на улице Энгельса (дом № 18), Большой Профсоюзной (№ 10), Советской (№ 44/53, № 60, № 79), Российской (№ 24), Ракова (№ 5), в Коммунистическом переулке (№ 20), а также в поселке Пролетарский на улице Школьной (№ 15).

Плоские кровли обновляют в деревне Большое Грызлово (№ 31), микрорайоне Данки (№ 47), поселке Пролетарский на Школьной (№ 2), на улицах Большая Профсоюзная (№ 7), проезде Мишина (№ 11), Космонавтов (№ 19а и № 156), Новой (№ 25а), Борисовском шоссе (№ 9) и Советской (№ 100г).

В данный момент подрядчик работает на кровле дома № 44/53 на улице Советской и в Пролетарском на улице Школьной. Сроки соблюдаются, работы идут по плану.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что каждый объект находится на личном контроле. Делается все возможное, чтобы жители перестали беспокоиться о протечках крыш.