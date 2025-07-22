Ремонт крыльца тубдиспансера завершили в Богородском округе

Противотуберкулезное диспансерное отделение в городе Ногинск посетил депутат Московской областной думы Марк Черемисов. В ходе осмотра депутат отметил высокое качество выполненных работ, соблюдение всех строительных и санитарных требований, безопасность и удобство.

Цель визита — проверка качества работ после проведенного ремонта крыльца. Напомним, что еще совсем недавно здесь была разрушена плитка, а сам подход к зданию являлся небезопасным.

«Ремонт крыльца является важной частью обновления инфраструктуры медучреждения, поскольку обеспечивает безопасный и комфортный вход для пациентов, особенно в зимний период», — отметил Марк Черемисов.

В беседе с заведующей противотуберкулезным диспансерным отделением Любовью Токаревой депутат еще раз подчеркнул важность поддержки инициатив по развитию социальной инфраструктуры.

Среди работников диспансера есть сотрудник в возрасте 70 лет, который проявил особую преданность делу и профессионализм. На встрече обсудили вопрос о награждении специалиста Московской областной думой.