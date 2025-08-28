Ремонт кровли завершили в доме № 14 микрорайона ДЗФС в Дмитрове
В микрорайоне ДЗФС города Дмитрова завершен капитальный ремонт кровли в панельном доме № 14, построенном в 1977 году. Обновление крыши общей площадью более 950 квадратных метров позволит исключить протечки и повысит энергоэффективность здания, в котором расположены 66 квартир.
Строители отремонтировали швы плит перекрытия, загрунтовали основание битумной эмульсией, выполнили утепление плитами из полистирола и керамзитом, а также сделали разуклонку и стяжку. В качестве финишного покрытия использованы современные наплавляемые рулонные материалы.
Кроме того, специалисты провели замену наружного водостока, фановых труб и ограждения крыши, привели в порядок вентшахты, выходы на кровлю и парапеты.
Капитальный ремонт в доме № 14 является частью масштабной программы, реализуемой в Дмитровском округе.
В 2025 году запланирован ремонт в 42 многоквартирных домах. На сегодняшний день работы уже завершены в 17 многоквартирных домах. В планах — обновление кровель в 28 домах, приведение в порядок фасадов с заменой балконных плит в 12 домах и ремонт инженерных систем в двух домах.
«Капитальный ремонт кровли — это важный шаг в создании комфортной городской среды. Мы делаем все для того, чтобы в период межсезонья, дождей или снегопадов каждый житель был уверен, что его дом — его крепость», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.