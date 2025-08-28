Ремонт кровли завершили в доме № 14 микрорайона ДЗФС в Дмитрове

В микрорайоне ДЗФС города Дмитрова завершен капитальный ремонт кровли в панельном доме № 14, построенном в 1977 году. Обновление крыши общей площадью более 950 квадратных метров позволит исключить протечки и повысит энергоэффективность здания, в котором расположены 66 квартир.

Строители отремонтировали швы плит перекрытия, загрунтовали основание битумной эмульсией, выполнили утепление плитами из полистирола и керамзитом, а также сделали разуклонку и стяжку. В качестве финишного покрытия использованы современные наплавляемые рулонные материалы.

Кроме того, специалисты провели замену наружного водостока, фановых труб и ограждения крыши, привели в порядок вентшахты, выходы на кровлю и парапеты.