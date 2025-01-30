Ремонт кровли в здании школы № 14 в Коломне завершили на 95%

Глава Коломны Александр Гречищев вместе с директором школы и представителями подрядной организации осмотрел здание школы № 14 и прилегающую территорию. Сейчас рабочие завершают ремонт кровли здания.

Внутри полностью завершены демонтажные работы, создается новая вентиляционная система, а стеклопакеты уже оплачены.

После окончания кровельных работ строители приступят к укладке инженерных систем и заливке стяжки. Пришкольную территорию также ждут изменения: в феврале будет снесена старая постройка, участок расчистят и подготовят к строительству нового пристроя на 400 мест.

«На еженедельном совещании с правительством и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев обозначил главную задачу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений: необходимо, чтобы дети учились в современных и комфортных школах. Поэтому поручил уделять особое внимание контролю за ходом выполнения работ», — отметил Александр Гречищев.

Обновление школы № 14 станет важным шагом в создании комфортных условий для обучения детей в Коломне.