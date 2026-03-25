Ремонт кровли в селе Новопетровское: демонтаж старого покрытия стартовал

В селе Новопетровское городского округа Истра начался демонтаж кровли над первым подъездом многоквартирного дома №5А на улице Полевая. Специалисты подрядной организации снимают старый шифер и профнастил, разбирают обрешетку и стропильную систему.

Строители аккуратно складывают демонтированные элементы для последующего вывоза на полигон. Одновременно с разборкой старой конструкции идет монтаж новой стропильной системы. Завершить эти работы планируют к концу недели, после чего приступят к установке профнастила с полимерным покрытием, срок службы которого составляет около 50 лет.

Руководитель проекта подрядной организации ООО «СЗ «РусСтройГруп» Сергей Лесниченко подчеркнул, что работы идут по графику. Объем работ по стропильной системе выполнен на 95%. На крыше уже уложен слой пароизоляции.

«На крыше обязательно установим защитные ограждения для безопасного обслуживания здания коммунальными службами, а также смонтируем водосточную систему и снегозадержатели», — добавил Сергей Лесниченко.

Завершить капитальный ремонт кровли планируют 15 апреля этого года.

Всего в 2026 году за счет средств регионального Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов подрядчики планируют отремонтировать 32 объекта в Истре. В их числе: 7 скатных кровель, 22 мягкие кровли, 2 фасада многоквартирных домов, а также замена внутридомовой системы электроснабжения в одном доме.