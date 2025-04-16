Ремонт кровли в отделении «Активного долголетия» провели в Ногинске

В Ногинске состоялся ремонт крыши одного из отделений проекта «Активное долголетие». Проблема с протекающей крышей стала серьезным препятствием для проведения мероприятий, и местный депутат Ольга Попова откликнулась на просьбу о помощи. Здание, расположенное на улице Радченко, вмещает до 40 человек, которые здесь получают социальные услуги и участвуют в различных активностях.

После обращения к депутату, работы по ремонту крыши были выполнены в кратчайшие сроки. Теперь участники программы могут собираться в уютной обстановке без опасений, что дождь или снег испортят их планы.

Ольга Андреевна подчеркнула, что помогать — это просто. Она выразила радость от того, что смогла внести свой вклад в обновление этого важного для общества места, где люди старшего возраста находят поддержку, новые увлечения и дружбу. Благодаря проведенным работам, теперь у них есть комфортный уголок для общения и активного досуга. «Очень рада, что удалось помочь этому важному месту, где столько замечательных людей находят поддержку, друзей и новые увлечения», — отметила депутат.