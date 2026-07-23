Ремонт кровли в двух корпусах лицея № 7 в Солнечногорске завершат в августе

22 июля родители и депутат Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Владимир Дацюк посетили эти объекты, чтобы узнать о ходе работ и сроках их завершения.



Заместитель директора МБОУ «Лицей № 7» по безопасности Александр Горячев сообщил, что в начальной школе планируется демонтаж и замена профнастила, обрешетки, гидроизоляции и части утеплителя.

«Кровельные работы проводятся на входной группе, запасных выходах и технологическом подъезде. Подрядная организация должна уложиться к началу учебного года. Ребята работают в срок и без замечаний», — отметил Александр Горячев.



В детском саду рабочие демонтируют старое покрытие крыши и слои рубероида.



«В детском саду функционирует шесть групп. Родители и дети ждут скорейшего его открытия. Все понимают необходимость и значимость работ. Возобновить посещение дошкольного отделения планируем 17 августа», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.



В здании начальной школы обучается около 300 человек, а детский сад посещают 175 воспитанников. На время ремонта их распределили по другим дошкольным образовательным учреждениям в черте города. В этом году в Солнечногорске текущий ремонт проходит в семи школах и восьми дошкольных отделениях, а также в домах детского творчества.