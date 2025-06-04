Ремонт кровли в детском саду № 42 в Серпухове завершат к июлю

В детском саду № 42 «Центр непрерывного образования» проверили ход капитального ремонта кровли. Аналогичные работы проводились здесь более 20 лет назад.

Образовательное учреждение было открыто в 1968 году и сейчас его посещают 135 воспитанников, включая группы раннего и дошкольного возраста. Технический надзор ведет постоянный контроль за ходом ремонта, который идет по графику. Планируется завершить все работы до 30 июня.

Для удобства и комфорта детей на период ремонта воспитанников временно перевели в близлежащие детские сады № 23 и № 45.

«Для нас важно, чтобы дети получали все условия для благополучного и успешного развития. Всего на текущий год запланировали обновление 17 учреждений образования. В первую очередь акцент на ремонт кровель, фасадов, эвакуационных лестниц и входных групп, благоустройство прилегающих территорий. Это поможет садам и школам быть комфортными и безопасными для детей», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.