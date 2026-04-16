Ремонт кровли и спортзала в школе имени Лермонтова завершили в Истре

В Лермонтовской школе выполнили плановый ремонт: в порядок привели спортивный зал и ливневую систему кровли. Также специалисты обновили еще раздевалку для учеников.

В спортивном зале специалисты отремонтировали стены: выполнили подготовку поверхностей, выравнивание и окраску водоэмульсионной краской. А в раздевалке заменили потолочное покрытие.

Также модернизировали ливневую систему кровли учебного учреждения: демонтировали старые желобы и водосточные трубы, установили новую водосточную систему и водоотводные лотки. Особое внимание уделили кровле над раздевалкой: заменили металлочерепицу, выполнили пароизоляцию, смонтировали воронки, желобы, соединительные колена и трубы, а также водоотводные лотки. Все эти работы направлены на улучшение условий обучения и повышение комфорта учеников и педагогического состава.

Сейчас школа работает в штатном режиме.