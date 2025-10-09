Ремонт кровли дома № 20 на Комсомольской улице завершили в Ногинске

Капитальный ремонт кровли в доме № 20 по улице Комсомольской завершили в Ногинске. Работы, начатые недобросовестной подрядной организацией, были брошены на стадии 20% готовности, что привело к серьезным последствиям для жильцов.

Потребовалось вмешательство администрации и возбуждение уголовного дела, чтобы ситуация сдвинулась с места.

Собственники квартир в доме 20 по улице Комсомольской заранее создали специальный банковский счет для финансирования капремонта. Подрядчик должен был выполнить комплекс работ: заменить мягкую кровлю, отремонтировать внутренние водостоки, разработать смету и обеспечить строительный контроль.

Подрядчик приступил к капремонту в октябре 2024 года, но прекратил работы, выполнив лишь пятую часть договоренностей. Открытая кровля не выдержала дождей. От подтоплений пострадали квартиры вплоть до нижних этажей.

В апреле 2025 года жильцы дома обратилась к главе Богородского округа Игорю Сухину с просьбой решить проблему.

Администрация округа совместно с представителем управляющей компании помогла разыскать подрядчика. Несмотря на невыполненные обязательства, он сумел получить подписанные акты выполненных работ и передать их в Фонд капитального ремонта, который перечислил полную сумму по договору. По данному факту Следственным Управлением МУ МВД России «Ногинское» было возбуждено уголовное дело. До возобновления капитального ремонта локализацию протечек в четырех подъездах дома 20 по улице Комсомольской взяла на себя управляющая компания «Наш Двор».

После многочисленных жалоб жителей в прокуратуру и другие государственные органы, подрядчик нашел субподрядную организацию, которая согласилась исправить все нарушения. Новый исполнитель выполнил работы качественно: была сделана стяжка, уложен утеплитель, увеличены воронки водосточных труб. В начале октября кровля была практически полностью приведена в порядок. Рабочим осталось установить парапеты.

После завершения основных работ жалобы на протечки от жителей дома прекратились.