Ремонт кровли дома на улице Цесиса в Воскресенске завершат в сентябре

В Воскресенске продолжается капитальный ремонт плоской кровли жилого дома на улице Цесиса, 17. Работы выполняет Фонд капитального ремонта Московской области, подведомственный региональному Министерству ЖКХ.

Десятиэтажный панельный дом, построенный в 1974 году, имеет семь подъездов и 278 квартир. На крыше используются мягкие рулонные материалы — так называемые «карты».

Ремонт уже завершен над 4–7 подъездами, осталось установить ограждение. Над 1–3 подъездами подрядчики проводят полный комплекс: демонтаж старого покрытия, выравнивание основания, заделку швов, укладку пароизоляции и утеплителя.

Одновременно меняют покрытие козырьков верхних балконов и ремонтируют стены и кровлю машинных помещений и выходов на крышу.

На данный момент выполнено около 70% работ, общая площадь ремонта 2,4 тысячи квадратных метров.

Завершить все работы планируется в сентябре.