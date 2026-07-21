Ремонт кровли детского сада в Смирновке завершат в Солнечногорске в июле

По словам старшего воспитателя Светланы Александровой, к ремонту приступили в июле. В ходе работ специалисты полностью сняли старое кровельное покрытие, включая рубероид, битумную мастику и цементно-песчаную стяжку. В процессе подрядчик сформировал уклоны к водосточным воронкам, уложил армированную цементно-песчаную стяжку и после ее высыхания покрыл поверхность битумным праймером. Затем он уложил слой современного рулонного битумно-полимерного материала и второй, финишный слой гидроизоляции со специальной защитной крупнозернистой посыпкой от ультрафиолета.



«Я лично ежедневно контролирую, надеваю каску, соблюдаю все меры безопасности и залезаю на крышу, смотрю, делаю фотографии, также прошу фотографии у подрядчика. Дата окончания работ — 31 июля, но подрядчик опережает срок выполнения ремонта, и детский сад с радостью примет деток уже 3 августа», — сказала старший воспитатель дошкольного отделения лицея № 1 им. А. Блока Светлана Александрова.



Общая площадь ремонтируемой кровли составляет 364 квадратных метра. Сейчас строители ожидают поставку материала для монтажа оголовников — железного покрытия по краям крыши.



«Кровлю детского сада в поселке Смирновка обновляем поэтапно: вначале было отремонтировано покрытие третьего корпуса, а в этом году — первого. Данные работы проводятся для обеспечения безопасности и комфорта пребывания как детей, так и персонала дошкольного отделения», — сообщила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.



В 2026 году текущие ремонтные работы проводятся в семи школах, восьми дошкольных отделениях и домах детского творчества городского округа Солнечногорск.