Ремонт кровли детского сада на улице Ватутина начали в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Капитальный ремонт продолжается в детском саду лицея № 7 в Химках. Строители завершают демонтажные работы.

Сейчас в здании ремонтируют крышу и меняют инженерные системы, в ближайшее время специалисты приступят к черновой отделке помещений. Всего на объекте трудятся 20 строителей.

Помимо этого, в Химках приступили к модернизации дома культуры «Лигачево». Сотрудники управления строительства обследуют аварийное здание и уже присматривают территорию для возведения нового культурно-досугового центра.

«Очень много вопросов по поводу модернизации Дома культуры „Лигачево“, который на сегодняшний день оценен как аварийный. Мы проводим встречи с жителями, чтобы определить перспективы существования данного здания, либо строительство нового», — рассказала первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова.

Жители городского округа регулярно обращаются к сотрудникам администрации с вопросами относительно строек. Специалисты проверяют содержание площадок и их соответствие нормам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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