Ремонт козырька МФЦ начался в Зарайске

Козырек у входа отремонтируют в многофункциональном центре в Зарайске. Строители уже приступили к подготовке.

Рабочие укрепят конструкцию, оштукатурят ее, покрасят и обустроят водосточную систему. Все работы они должны закончить в октябре.

Ранее вопрос обсуждали на еженедельном оперативном совещании. Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что в этом году также обновится и входная группа здания Общественной приемной в доме № 46 на Ленинской улице.

На время ремонта вход в МФЦ возможен через здание администрации округа.

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