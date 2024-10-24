Ремонт котлов и оборудования начали на котельной № 1 в Чехове

В городском округе Чехов на котельной № 1 начались работы по ремонту высокотехнологичного оборудования. поочередно будет проведен ремонт всех трех котлов. Глава округа Михаил Собакин сообщил, что объем работ значительный и требует немалых усилий.

На подготовительном этапе было проведено переключение потребителей, однако дальнейший ремонт будет осуществляться постепенно, без отключения отопления. Сейчас подача тепла в многоквартирные дома осуществляется в соответствии с температурным режимом, однако возможны отклонения в температуре горячего водоснабжения.

«Прошу жителей микрорайона Полиграф проявить терпение и понимание. Я вижу все ваши обращения у себя на странице, но сейчас главное — успеть выполнить все работы, чтобы зиму пройти в рабочем режиме», — подчеркнул Михаил Собакин.

На одном из котлов планируется замена конвективной части, второй будет отремонтирован в соответствии с выявленными потребностями, а третий котел будет полностью заменят.

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