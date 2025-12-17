Ремонт котельной завершили в поселке Обухово Богородского округа

Масштабные работы по модернизации системы ЖКХ и капитальному ремонту водопроводных и теплосетей завершили в Богородском округе. Такая возможность появилась благодаря вхождению муниципалитета в госпрограммы.

Завершился капитальный ремонт котельной № 2 по адресу: поселок Обухово, улица Комбинат, дом 21а. Работы начались еще в декабре прошлого года. Был осуществлен капитальный ремонт котла ДКВР-10/13, также произведена замена горелок и оборудования КИПиА.

На балансе котельной находится 28 многоквартирных домов, а также детский сад Центра образования № 23, реабилитационный центр несовершеннолетних, музыкальная школа, пожарное депо, водозаборный узел. Принятые меры позволили повысить надежность системы теплоснабжения и не допустить полного разрушения котла, учитывая, что год его выпуска — 1983.

Также провели капитальный ремонт ЦТП котельной № 2, расположенного по тому же адресу. Заменили трубную часть подогревателей, а также сетевые насосы. Реализация данных мероприятий позволила повысить надежность системы теплоснабжения и не допустить полного разрушения систем.

Ремонтные работы в рамках государственной программы Московской области продолжатся и по другим адресам в следующем году.