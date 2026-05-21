Ремонт котельной завершат в Чехове в 2026 году

В микрорайоне Венюково в Чехове продолжают модернизацию котельной № 15, построенной в 1963 году. На объекте начали устанавливать электрические щиты управления, контрольно-измерительные приборы и автоматику.

Главный инженер организации «Чеховское ЖКХ» Никита Попов сообщил, что шесть старых котлов заменили на четыре новых и мощных. Два уже работают, еще два подключают к трубам и устанавливают для них щиты управления. Также заменили и уже используют все теплообменники, фильтры и сетевые насосы для отопления и горячей воды. Поставили новый узел химической очистки воды.

Внутри здания обновили отопление, водопровод, канализацию и запорную арматуру. В планах — модернизировать систему газоснабжения и газорегуляторную установку, сделать охранно-пожарную сигнализацию и сети связи, отремонтировать стены, полы и потолки. Снаружи в прошлом году полностью заменили кровлю. Также предстоит утеплить и отремонтировать фасад, поставить новые пластиковые окна, отремонтировать дымоход, систему молниезащиты и заземления, а также благоустроить территорию вокруг.

Котельная № 15 дает тепло и горячую воду 17 многоквартирным домам и пяти социальным объектам. Ремонт проводится по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Котельная станет автоматизированной — многие показатели диспетчер сможет видеть онлайн. При этом котельная не останавливается на время ремонта. Все работы планируют закончить в четвертом квартале 2026 года.

Всего в округе до 2030 года запланирован капремонт и строительство еще 32 объектов теплоснабжения: котельных, центральных тепловых пунктов и теплосетей. После модернизации качество тепла и воды улучшится для 62 социальных объектов и 423 многоквартирных домов — это более 75 тысяч жителей.