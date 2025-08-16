Ремонт котельной в селе Новый быт под Чеховом завершат в 2025 году
В муниципальном округе Чехов продолжается масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения, рассчитанная до 2028 года. В ее рамках планируется обновить 22 котельные и свыше 250 участков инженерных сетей.
Работы курируют муниципальные и региональные власти. Готовность объектов и подготовку к отопительному сезону проверили министр энергетики Сергей Воропанов и глава округа Михаил Собакин.
Ремонтные работы на котельной в селе Новый Быт планируют завершить в этом году. Уже заменены два котла, в ближайшее время обновят основное газовое и котельное оборудование. Объект будет полностью автоматизирован за счет установки датчиков ТЭР, что повысит эффективность и контроль работы системы.
По словам подрядчиков, один из новых котлов (№ 22) ожидается к пуску в ближайшую пятницу, еще один аналогичный планируется запустить 29 августа, а третий — до 15 октября. Это позволит войти в отопительный сезон с резервированием по котлам и минимизировать риск сбоев в теплоснабжении.
Реконструкция котельной № 1 на Симферопольском шоссе и котельной № 2 на улице Чехова запланирована к завершению в следующем году; сейчас главная задача — подготовить существующее оборудование к предстоящему отопительному сезону. По словам Собакина, «в этом году критически необходима замена этого котла. И дальше уже работа с первым котлом отдельно. На первом котле надо заменить 8 фронтальных трубок и в принципе он готов к отопительному сезону».
Работы выполняются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Правительства МО в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».