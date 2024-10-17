Сегодня 10:22 Ремонт котельной в микрорайоне 8/15 в Лосино-Петровском завершится в начале ноября 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Отопление

Лосино-Петровский

Ремонтные работы

Котельная отапливает 61 многоквартирный дом, восемь социальных объектов и 19 юридических лиц. Два из трех котлов работают, а один находится на капитальном ремонте.

Специалисты меняют трубную часть, дымосос и экономайзер — элемент котла, в котором вода перед подачей подогревается уходящими из него горячими газами. «При очень низких температурах было недостаточно носителя для того, чтобы обогреть крайние дома: на улицах Гоголя, Кирова, Горького. В данный момент идет реконструкция тепловых сетей, для увеличения пропускной способности, количества носителя на микрорайон», — рассказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

В октябре, при текущих температурах, проблем нет. Все дома, подключенные к этой котельной, получают тепло. Сегодня стоит задача отремонтировать третий котел до наступления холодов. Подрядчик подтвердил готовность запустить его к первым числам ноября.

Помимо ремонта котла, работы ведутся и на самой теплотрассе. Региональным штабом по модернизации системы центрального отопления было принято решение увеличить диаметр трубы. От котельной микрорайона 8/15 до тепловой камеры по улице Гоголя, дом 7, идет реконструкция участка теплотрассы. На объекте работает бригада строителей и спецтехника. По губернаторской программе уже выделены деньги на строительство центрального теплового пункта. Работы начнутся в 2025 году. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».