Ремонт котельной № 1 проверили в Чехове

В городском округе Чехов продолжаются работы по ремонту высокотехнологичного оборудования на котельной № 1. Вечером 24 октября глава округа Михаил Собакин лично проверил ход ремонтных работ на объекте, чтобы убедиться в их своевременности и качестве.

На подготовительном этапе было выполнено переключение потребителей, что позволило избежать отключений в дальнейшем. Все необходимые мероприятия будут проходить постепенно, с минимальными неудобствами для жителей.

Сейчас ресурс в многоквартирные дома подается в соответствии с температурным режимом, однако возможны незначительные отклонения по температуре горячего водоснабжения. Михаил Собакин обратился к жителям микрорайона Полиграф с просьбой проявить терпение и понимание.

В процессе ремонта планируется поочередно отремонтировать все три котла. На одном из них будет заменена конвективная часть, второй котел будет отремонтирован в соответствии с текущими потребностями, а третий котел подлежит полной замене.

Кроме того, Михаил Собакин осмотрел работы на участке теплотрассы по улице Чехова. На этом адресе была обнаружена и устранена утечка. В квартиры жителей домов № 35 и № 37 уже поступает тепло, что свидетельствует о положительных результатах проведенных работ.

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